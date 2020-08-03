"مصر الخير" توزع لحوم الأضاحي على 34 ألف أسرة بالمنيا

أعلنت مؤسسة مصر الخير بالمنيا، عن ذبح 200 رأس ماشية لتوزيعها على 34 ألف أسرة بإجمالي 136 ألف مستفيد من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك خلال أيام عيد الأضحى، ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والعمل على إدخال الفرحة والبهجة عليهم.

وأشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالدور الذي تتبناه مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد، إضافة لدورها المتميز في خدمة المجتمع وحل مشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة البارز في مساعدة أبنائها.

وقال حازم وفا مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، إن الحملة تم تنفيذها بمشاركة 90 جمعية أهلية وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة المنيا، وتم تحديد القرى المستهدف بإجمالي 125 قرية على مستوي مراكز المحافظة، على أن تكون الحملة تحت إشراف الطب البيطري وفى المجازر المتخصصة.