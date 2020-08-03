وفيات كورونا فى إيران تتجاوز الـ200 لليوم الثالث

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، تسجيل 2598 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 312035، كما أعلنت تسجيل 215 وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17405.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك 4104 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، لافتة في المقابل إلى ارتفاع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" إلى 270228.

وأكدت وزارة الصحة أنها أجرت 2.534.658 فحص تشخيص فيروس كورونا في إيران حتى اليوم وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأكدت الوزارة أن 26 إقليما من أصل 31، لا تزال في وضع صحي خطير، مشيرة إلى أن 14 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، وجيلان.

كما أن هناك 12 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، ايلام، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، قم، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.