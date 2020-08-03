ضبط فلاتر مياه بعلامات وهمية وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

وأوضح المحافظ، ان تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات السيد وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، عن تحرير 24 مخالفة متنوعة، وتم ضبط كميات كبيرة من السجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير القانونية، وضبط 8400 كيس ملح متنوع الأوزان مخالف للمواصفات، و600 عبوة عسل أسود غير صالح للاستخدام، و80 كيلو جرام لحوم، ما بين مجمدة منتهية الصلاحية، وذبح خارج السلخانة، إضافة إلي ضبط 6795 منتجًا لأدوات تنقية المياه، عبارة عن فلاتر مياه بماركات وهمية، وخزانات ومعدات لتنقية المياه غير مطابقة للمواصفات.

كما تم ضبط 36 نوعًا لأدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط كمية من السولار بغرض البيع في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.