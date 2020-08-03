ضبط فلاتر مياه بعلامات وهمية وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
08:30 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
وأوضح المحافظ، ان تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات السيد وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملة التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، عن تحرير 24 مخالفة متنوعة، وتم ضبط كميات كبيرة من السجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير القانونية، وضبط 8400 كيس ملح متنوع الأوزان مخالف للمواصفات، و600 عبوة عسل أسود غير صالح للاستخدام، و80 كيلو جرام لحوم، ما بين مجمدة منتهية الصلاحية، وذبح خارج السلخانة، إضافة إلي ضبط 6795 منتجًا لأدوات تنقية المياه، عبارة عن فلاتر مياه بماركات وهمية، وخزانات ومعدات لتنقية المياه غير مطابقة للمواصفات.
كما تم ضبط 36 نوعًا لأدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط كمية من السولار بغرض البيع في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.