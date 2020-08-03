تليفزيون الكويت يتذكر فضل مصر في إنهاء الغزو العراقي: كانت إلى جانبنا

أثنى التليفزيون الكويتي، على دور مصر في إنهاء الغزو العراقي، متذكرًا دورها التاريخي الرافض لغزو العراق للكويت عام 1990، وتوحيد الموقف العربي ضد الغزو ومن ثم المشاركة في تحريرها.

وقالت مذيعة التلفزيون الكويتي: "الأشقاء كانوا بجانب الكويت في محنة الغزو العراقي الغاشم حيث ساندت مصر الحق الكويتي في عودة الشرعية".

وأيد مذيع التلفزيون الكويتي ما ذكرته زميلته بقوله: "نعم العلاقات المصرية الكويتية المتجذرة شكلت نموذجًا لوقوف الأشقاء إلى جانب دولة الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم".

كما عرض التلفزيون الكويتي تقريرًا عن دور مصر في إنهاء الغزو العراقي على الكويت، وما أجرته من مفاوضات دبلوماسية وتشيكل قوى عسكرية لتحرير الكويت من الغزو العراقي.

فيما أكّدت مراسلة التلفزيون الكويتي بالقاهرة العلاقات المصرية الكويتية، قائلة: "امتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، لا تنسى الكويت دور مصر الفعال في تحرير أراضيها واسترداد حقوقها الشرعية، فمصر هي الشقيقة التي لا تتأنى عن مساندة ودعم أشقائها العرب".