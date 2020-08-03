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محمود مسلم

الكويت تسمح بدخول المصريين عبر الترانزيت بشروط

كتب:

وكالات
04:59 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
طائرة كويتية

طائرة كويتية

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت منع  دخول الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول التي حظرت استقبال الركاب منها من بينها مصر سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق "الترانزيت" عبر دول أخرى.

واشترط الطيران المدني الكويتي، وفقا لمنشور له على صفحته الرسمية بموقع تويتر دخول البلاد عبر الترانزيت باستقرار الراغبين في دخول الكويت في الدول غير المحظورة مدة 14 يوما ومن ثم قيامهم بعد 14 يوما بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة.

كانت الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، حظر الطيران التجاري إلى ومن 31 دولة، مشيرة الى أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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