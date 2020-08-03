الكويت تسمح بدخول المصريين عبر الترانزيت بشروط

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت منع دخول الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول التي حظرت استقبال الركاب منها من بينها مصر سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق "الترانزيت" عبر دول أخرى.

واشترط الطيران المدني الكويتي، وفقا لمنشور له على صفحته الرسمية بموقع تويتر دخول البلاد عبر الترانزيت باستقرار الراغبين في دخول الكويت في الدول غير المحظورة مدة 14 يوما ومن ثم قيامهم بعد 14 يوما بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة.

الطيران المدني : يمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق "الترانزيت" عبر دول أخرى مالم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوما ومن ثم قيامهم بعد 14 يوما باجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة. pic.twitter.com/ahNMGbghfT — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 2, 2020

كانت الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، حظر الطيران التجاري إلى ومن 31 دولة، مشيرة الى أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).