ضبط شخصين لقيامهما ببيع أجهزة لاسلكية محظورتداولها لتقوية شبكات المحمول 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات الفنية وضبط القائمين عليها.. فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان ببيع أجهزة الإتصالات اللاسلكية والمستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها بالمخالفة لأحكام القانون، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

عقب تقنين الإجراءات بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.. وبحوزتهما (11 جهاز سويتش لتقوية الشبكات- 11 إريال هوائى بالحامل - 22 طبق هوائى- 11 مشترك تجميع أطباق هوائية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.