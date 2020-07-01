"إنت في أي منطقة؟".. الاتصالات ترصد مناطق قوة وضعف شبكات المحمول

في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر مايو لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 26 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية إضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

• يتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية والتي من أهمها:

o مؤشر عدم بدء المكالمة (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.

o مؤشر انقطاع المكالمة (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية.

o مؤشر جودة صوت المكالمة (Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت أثناء المكالمة الصوتية.

• فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها :

o سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل.

o سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.

-جودة الخدمات الصوتية :

فيما يلي أعداد المناطق (مدن وأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في شهر مايو:

• لشركة فودافون: من أصل (81) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد عدد (8) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مصر الجديدة والعباسية في القاهرة، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (1) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينتي، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (7) مدينه وحي أهمها في القاهرة الرحاب وفي الإسكندرية مناطق غرب الاسكندرية.

• ولشركة أورانج: من أصل (81) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد عدد (22) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والرحاب ومصر الجديدة والسام في القاهرة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الإسكندرية ومرسى مطروح، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (11) مدينة وحي أهمها عين شمس في القاهرة ومناطق في شرق وغرب الإسكندرية.

• ولشركة اتصالات: من أصل (81) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد عدد (20) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور ومدينة نصرو المنيل وشبرا وشبرا الخيمة والمقطم في القاهرة والساحل الشمالي، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (6) مدينه وحي وأهمها مدينتي والعبور والمنيل في القاهرة.

• ولشركة وي: من أصل (81) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد عدد (33) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والرحاب ومدينة نصر والعباسية وشبرا وشبرا الخيمة وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، وفي الجيزة الشيخ زايد وفي الإسكندرية مناطق في شرق وغرب الإسكندرية ، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (3) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينتي، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (5) مدينه وحي أهمها فيصل في الجيزة .

- جودة خدمة البيانات:

- بالنسبة لسرعة تنزيل البيانات يتضح من التقرير التفصيلي أنه من إجمالي 81 منطقة قياس على مستوى الجمهورية تم رصد تميز لشركة أورانج في 51 منطقة، وبلغ متوسط السرعة لشركة أورانج على مستوى الجمهورية 32 ميجا بيت في الثانية، بينما تم رصد تميز لشركة اتصالات في 22 منطقة وبلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات على مستوى الجمهورية 28 ميجا بيت في الثانية، وتم رصد تميز لشركة فودافون في 7 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة فودافون على مستوى الجمهورية 22 ميجا بيت في الثانية، وتم رصد تميز لشركة وي في منطقة واحدة، وبلغ متوسط السرعة لشركة وي على مستوى الجمهورية 24 ميجا بيت في الثانية.

- ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة من مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصرية للمستخدمين، ورفع وعي المستخدمين بمؤشرات جودة هذه الخدمات.