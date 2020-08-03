السعودية تسجل 1258 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 1258 حالة إصابة جديدة بفيروس "⁧كورونا" المستجد⁩، فيما تم تسجيل 32 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان "أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إنه تم تسجيل 1972 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 242,053 حالة.

يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت سابقا أن نسبة الشفاء بين حالات مرضى الفيروس التاجي في المملكة بلغت نحو 85%.

وعلى مدى الأشهر الماضية، حذرت الوزارة بشكل مستمر من إهمال إجراءات الوقاية من الفيروس، وشددت على ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتجمعات وغسل اليدين.