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محمود مسلم

مطار القاهرة يستقبل 2381 مسافرا من السعودية والإمارات والبحرين

كتب:

أيمن حمزة
09:47 م | الأحد 02 أغسطس 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل 2381 مسافر من السعودية والإمارات والبحرين

مطار القاهرة الدولي يستقبل 2381 مسافر من السعودية والإمارات والبحرين

استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية 21 رحلة دولية قادمة من السعودية، والإمارات، والبحرين أقلت على متنها 2381 مسافرا من جنسيات مختلفة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم 4 رحلات قادمة من جدة و4 رحلات من دبي، و4 من أبوظبى، و3 رحلات من قادمة من الرياض، و3 رحلات من الشارقة، ورحلة واحدة من كلا من المدينة المنورة والبحرين.

وخضع جميع الركاب القادمين للفحص الطبي بصالات الوصول بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

 

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