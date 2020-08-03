ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بأبوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، اليوم، حمله تموينية لضبط الأسواق بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطري.

استهدفت الحملة عددا من الأسواق وبعض المحلات المختلفة وأسفرت عن ضبط 40 كيلو لحوم مدبوحة خارج السلخانة، وتحرير 22 محضرا ما بين محاضر تموينية ورخص، ومحاضر ضبط سلع تموينية مدعمة ومخابز وإزالة إشغالات.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق ومكافحة جرائم الغش الغذائي والتحقيق من صلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن تلك الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط المخالفين، وعودة الانضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات الغش التجاري المتعددة.