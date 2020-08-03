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إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز ملوي بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
04:17 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
ازالة تعديات

ازالة تعديات

أعلن اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، عن إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمجلس قروى إبشادات بمساحة 5 قراريط و7 أسهم وإزالة حالة تعد بمساحة 12 سهما بمجلس قروي تندة، وذلك ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب".

وجه رئيس المدينة، رؤساء المجالس القروية التسع بالتعامل بكل حسم مع المخالفين، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي الدولة، مؤكدا على أن هناك تنسيق ومتابعه مستمرة بين كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بنطاق المركز والمدينة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي المواطنين المتقدمين لطلبات جدية التصالح بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان الوحدة المحلية  لسداد الرسوم واستكمال الإجراءات.

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