إيقاف بناء دون ترخيص وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بالمنيا

أوقفت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، أعمال بناء مخالف للقانون، بمساحات بلغت 230 مترا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها التحفظ على المعدات المستخدمة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وشدد العقيد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على عدم التهاون في تنفيذ وإزالة أي تعدٍ وإيقاف الأعمال المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزارء.

على جانب آخر، واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتم التأكيد على جميع المواطنين الذين تقدموا بمصالحات البناء لمجلس المدينة من القرى والمركز بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بمطاي لسداد رسوم جدية التصالح قبل يوم 15 من شهر أغسطس الجاري.

وقال خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا للقانون.

وفي ديرمواس أعلنت الوحدة المحلية، عن استمرار عمل اللجنة الفنية الخاصة بالبت في طلبات التصالح وتضم: مهندس استشاري، أستاذ بكلية الهندسة، 2 مهندس نقابي معتمد أحدهما مدني والآخر معماري لديهم خبرة خمس سنوات يتم اختيارهم من قبل المحافظة، ممثل لوزارة الداخلية، مدير الإدارة الهندسية، مدير التنظيم المختص.

وتفحص اللجنة طلبات التصالح للبت فيها بعد المعاينة على الطبيعة ولا يتم دفع أي رسوم نظير استقدام اللجنة ولاتحصل أي مبالغ في هذا الشأن، ويتم التنسيق بين المحافظة واللجنة المشكلة ومجلس المدينة فقط لفحص طلبات التصالح والبت فيها، ولايتم تحصيل أي رسوم إلا مانص عليه قانون التصالح بقسائم رسمية تورد للجهة الرسمية فقط طبقا للقوانين واللوائح السارية.

وأعلنت الوحدة المحلية، أن تلقي طلبات التصالح مستمر بالمركز التكنولوجي، ويقدم الطلب مصحوبا بدفع 25% جدية تصالح عن المساحة المثبتة بالطلب التصالح.