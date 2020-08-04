اليوم.. البنوك تستأنف أعمالها بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى
البنك المركزي أقر الإجازة حتى الاثنين 3 أغسطس
كتب:
حسن عثمان
04:53 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
تستأنف البنوك العاملة في السوق المصري، اليوم الثلاثاء، أعمالها، بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك التى أقرها البنك المركزى المصرى.
وحدد البنك المركزى الأسبوع الماضى إجازة العيد، وقال فى بيان: "بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1441هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020، وحتي يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020".