أخبار البنوك.. تفاصيل شهادات الادخار في 4 بنوك

يلجأ الكثير من راغبي ادخار الأموال الخاصة بهم لشراء شهادات الادخار من البنوك وفق حاجة كل منهم، فهناك شهادات ذات عائد شهرى وأخرى ذات عائد سنوي، شهادات استراداد قيمتها وأخرى لا يمكن استردادها.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمة أخبار البنوك، تفاصيل شهادات الادخار في عدد من البنوك، كالتالي:

شهادة الادخار في البنك الأهلي المصري

- يصل الحد الأدنى لقيمة الشهادة إلى 1000 جنيه.

- تصل مدة الشهادة البلاتينية السنوية إلى عام بسعر عائد 15%، بينما تصل مدة الشهادة البلاتينية إلى 3 سنوات، بسعر عائد يصل إلى 12.5%، فيما تصل مدة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير إلى 9.5%.

- يمكن استرداد شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وكسر الودائع لأجل.

- يمكن تعديل شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية والودائع لأجل.

- يتم فتح الحسابات الفرعية للعملاء القائمين.

- يتم تحويل الأموال بين الحسابات المختلفة داخل البنك.

- يمكن التحويل من حساب إلى حسابات أخرى داخل البنك أو خارجه بالعملة المحلية.

- يتم سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

- إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آليا.

- مراجعة فورية على أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

- يمكن الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات وبطاقات الائتمان.

- كما يمكن الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل والتبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.

شهادة ادخار "ابن مصر" في بنك مصر

​- نوع الشهادة اسمية وغير قابلة للتحويل.

- تصدر للأشخاص الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل لـ12 شهرا وتبدأ اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء ولا تجدد.

- تبدا الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد ثابت 15% سنويا ويصرف شهريا.

- يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت البنكي أو تطبيق الهاتف المحمول BM Online أو عبر مركز الاتصال أو البريد الإلكتروني.

شهادة الادخار من بنك HSBC

- عائد سنوي على الشهادة يصل إلى 10.25% من قيمتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات وتكون معفاة من الرسوم الضريبية.

- إمكانية دفع العائد شهريًا وإضافته إلى الحساب الجاري أو حساب الادخار الخاص بالعميل.

- إمكانية الاسترداد بشكل كامل أو جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة.

- يمكن التأهل للحصول على تمويل مرتبط بأصول أو سحب على الكشوف أو بطاقة ائتمانية آمنة من HSBC بضمان الشهادة.

- وللحصول على شهادة الادخار يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، واختيار أيقونة شهادات الادخار، ثم الضغط على "اطلب معاودة الاتصال بك"، ليتواصل معك البنك خلال ساعتين من الاتصال لتنفيذ إجراءات الشراء.

شهادات الادخار للأفراد في البنك التجاري الدولي CIB

- شهادة ادخار متوسطة وطويلة الأجل لمدة تتراوح بين 3 أو 5 سنوات.

- يتم احتساب​ العائد على أساس ثابت ومتغير.

-إمكانية إسترداد الشهادة ذات العائد الثابت 3 أو 5 سنوات يكون الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- للشهادة ذات العائد المتغير 3 سنوات يكون الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد سنة واحدة من تاريخ إصدار الشهادة.

- إمكانية الحصول على تسهيلات إئتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة .

- للشهادة ذات العائد الثابت، يتم احتساب العائد ويصرف شهريا، ربع سنويا، نصف سنويا، ويكون الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- للشهادة ذات العائد المتغير، يكون الحد الأدني للشراء 6000 جنيه مصرى ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم احتساب أسعار العائد المطبقة وتتغير طبقا للتغيير في سعر الإيداع والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.

- للشهادة ذات العائد التراكمي، يكون الحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب وصرف العائد عند تاريخ الاستحقاق.