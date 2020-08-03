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غدا.. البنوك تستأنف أعمالها بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى

كتب:

حسن عثمان
01:51 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

تستأنف البنوك العاملة في السوق المصرية، غدا الثلاثاء، أعمالها وذلك بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي أقرها البنك المركزي المصري.

وحدد البنك المركزي، الأسبوع الماضي، إجازة العيد وقال في بيان: "بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1441هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020، وحتي يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 اغسطس 2020".

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