رئيس التحرير

محمود مسلم

أكثر من 300 سجين مفقودون بعد هجوم لـ"داعش" على سجن بأفغانستان

كتب:

وكالات
05:25 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
أفغانستان

أفغانستان

أكدت سلطات إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان، أن أكثر من 300 سجين لا يزالون طلقاء بعد هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سجن في مدينة جلال آباد.

وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ننكرهار، إن من بين السجناء البالغ عددهم 1793، أعيد القبض على أكثر من 1025 بعد محاولتهم الهرب، فيما بقي 430 داخل السجن، وأضاف: "الباقون مفقودون"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وذكر المتحدث أن الهجوم بدأ مساء الأحد، وأن الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن تواصلت اليوم الإثنين، فيما لقي 29 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 50 بجروح.

اقرأ المزيد:

22 قتيلا وعشرات الجرحى في اشتباك حدودي بين أفغانستان وباكستان

أفغانستان تعلن مقتل قائد بارز بداعش الإرهابي

مقتل شخص وإصابة 18 آخرين إثر هجوم بسيارة مفخخة على سجن شرق أفغانستان

داعش يعلن مسؤوليته عن محاولة اقتحام سجن في جلال أباد شرق أفغانستان

طالبان تنفي مسؤوليتها عن هجوم سجن جلال آباد شرق أفغانستان