طالبان تنفي مسؤوليتها عن هجوم سجن جلال آباد شرق أفغانستان

نفت حركة طالبان الأفغانية، اليوم، ضلوعها في هجوم استهدف سجن مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أنه ليس هناك أي صلة بين متشددي الحركة والهجوم وإطلاق النار في مدينة جلال آباد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

من جانبها، قالت حكومة الإقليم الشرقي، في بيان، إن مجموعة من المسلحين والمهاجمين شنوا هجوما على سجن الإقليم في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأضافت حكومة الإقليم، أن قوات الأمن قتلت 3 من المهاجمين أثر معركة اندلعت بالأسلحة النارية.

ووقع الهجوم في ثالث وآخر أيام وقف إطلاق النار بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية حيث تم الإفراج عن المئات من سجناء طالبان في محاولة لإعطاء دفعة أخيرة لمحادثات السلام بين الفرقاء الأفغان.

أعلن مسؤول أفغاني، لم يعلن عن هويته، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 21 قتيلا و43 مصابا، وفقا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، عطا الله خوجياني، في وقت سابق، اليوم، أن مجموعة من المهاجمين فجروا سيارة محملة بالمتفجرات بالقرب من إقليم ننجارهار في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وقال خوجياني، إن المهاجمين الباقين شنوا هجومًا على مجمع السجن بعد الانفجار الذي استمر لعدة ساعات، مضيفا إن القوات الأفغانية قتلت 3 من المسلحين المهاجمين الذين كانوا يقاومون قوات الأمن.

وأشار خوجياني، إلى تمكن قوات الأمن أيضًا من اعتقال حوالي 700 سجين استغلوا الفرصة للفرار من السجن.