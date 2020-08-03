حمو بيكا عن تسببه في وقوع حادث بالساحل الشمالي: مش أنا

نفى مطرب المهرجانات حمو بيكا، الأخبار التى انتشرت خلال الساعات الماضية حول تعرضه لحادث فى الساحل الشمالي، ترتب عليه كسر وتهشم عدد من السيارات الأخرى.

وقال حمو بيكا لـ"الوطن"، إنه لا علاقة له بالحادث الذي وقع صباح اليوم، وإن الذي تسبب فى الحادث هو أحد الأشخاص الذين يعملون في إدارة أعماله الفنية، والذي استنجد به عقب الحادث، فهرول إليه لكي يطمئن عليه، ومن ثم ظهر فى الصور التي تم تداولها.

ورغم نفي "بيكا"، إلا أن عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تواجدوا فى موقع الحادث أكدوا أنه هو الذي تسبب في الحادث.

يُذكر أن "بيكا" طرح مؤخرًا مهرجان غنائي جديد بعنوان "إيه الحكاية؟" مع شركة روتانا للصوتيات.