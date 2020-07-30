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محمود مسلم

حمو بيكا يطرح مهرجان "باتون ساليه"

كتب:

أبانوب رجائي
10:11 م | الخميس 30 يوليو 2020
حمو بيكا

حمو بيكا

طرح مغني المهرجانات حمو بيكا، مهرجان "باتون ساليه" على اليوتيوب بالتعاون مع أبو ليلة وفيجو الدخلاوي، وكان حمو بيكا نشر فيديو من تسجيل الكليب وكان متعثر في نطق جملة "باتون ساليه بالسمسم هات" مما جعل الجميع يتفاعلون معه.

وتقول الأغنية: "والله أحبك وأريدك.. أبغى تكوني جواري.. بعشق عيونك وإيدك تلمس خدودي.. يا ناري طيبتك وغيرتك جنونك جسمك وسحرك ولونك".

وقال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، لـ"الوطن" مساء أمس، إن شركة روتانا فسخت تعاقدها مع حمو بيكا وفرقته.

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