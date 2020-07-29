"الموسيقيين": روتانا فسخت تعاقدها مع حمو بيكا بعد تدخل النقابة

قال أحمد رمضان، عضو نقابة المهن الموسيقية، إن روتانا فسخت تعاقدها مع حمو بيكا بعدما تحدثت النقابة مع الشركة.

وأضاف رمضان، لـ"الوطن"، أن النقابة ستسير في الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا وروتانا بعد طرحها الأغنية على السوشيال ميديا الخاصة بشركة روتانا.

ورغم الانتقادات اللاذعة والهجوم الشديد الذي تعرضت له إحدى شركات الإنتاج لتعاونها مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، إلا أن أغنية "إيه الحكاية" طرحت رسميا على القناة الرسمية للشركة المنتجة عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".