التفاصيل الكاملة لأزمة حمو بيكا وروتانا بسبب أغنية إيه الحكاية

بعد ساعات من الجدل، قامت شركة روتانا بحذف أغنية إيه الحكاية من منصاتها الالكترونية قبل ساعات من طرحها رسميا وهي أول عمل فني تتعاون فيه مع مطرب المهرجانات حمو بيكا.

القصة بدأت منذ أسبوعين مع تعاقد شركة روتانا عن طريق مديرها بالقاهرة سعيد إمام مع حمو بيكا على تنفيذ وتوزيع أعمال "بيكا" بالقاهرة وبعدها بأيام نشر حمو بيكا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة وعلق عليها: "قريبا على روتانا مهرجان إيه الحكاية"

سخر عدد كبير من الشعراء والملحنين من هذا التعاقد ومن بينهم الشاعر أمير طعيمة الذي كتب عبر حسابه الشخصي "توتير"،: "شيء محزن أن اللوجو اللي اتحط على أعمال عظماء يبقى محطوط على النوع ده من الأعمال، أصدقائي المسئولين في روتانا واللي هيزعلوا مني".

وتابع أمير طعيمة: "مع الأيام هتعرفوا أنها نصيحة مخلصة وأنكم بتسيئوا لتاريخكم، فيه فرق بين شركة كبيرة وبين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب".

وانتقد الشاعر الغنائي تامر حسين الأمر، مشيرًَا إلى أنه "لا يهاجم الشركة فهي تهدف إلى الربح في المقام الأول، ولكن هناك أصوات عظيمة تستحق الفرصة".

وقال تامر حسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يعنينى بالمرة شركة الإنتاج تمضى مع مين؟ دى شركة وبتدور على ربح ومكسب أيًا كان المحتوى، بس حقيقى يصعب عليا إحباط أصوات طربية وناس فنانين يستاهلوا فُرص تليق بحجم موهبتهم ودراستهم الأكاديمية".

وتابع تامر حسين، :"خطورة الموضوع بالنسبة لي إنه بيولد الحقد والغِل لأن المطرب المتميز المتمكن بيحس إنه ضيع سنين عمره في دراسته أو موهبته في الهوا دون أي تقدير لحجم الموهبة دي، وكنت أتمنى تقدموا فرص حقيقة للشباب الموهوبين ونتكاتف عشان نطلع أم كلثوم جديدة ولا عبدالحليم جديد، أنا مش باركب موجة، بالعكس كامل احترامى وتقديرى للشركة واختيارتها وللناس اللي اختارتهم، وكامل احترامى لمُختلف الأذواق في الفن، ده بوست للتذكير، افتكروا إن في أصوات عظيمة محتاجة فرصة تشوف النور، راعوهم، بيحزنوا على نفسهم لما يشوفوا الفن والقائمين على الصناعة مهتمين بأشياء أخرى".

من جانبه رد سعيد إمام مدير روتانا على الهجوم قائلا: "خلينا نتكلم بموضوعية، المهرجانات أغلب الناس بتسمعها ومحدش ينكر دا وناجحة من 8 سنين، من غير ما يكون فيه جهة واحدة تساعد على انتشارها ولا تراقب على نوعية الموضوعات والمفردات".

وأضاف: "دلوقتي عملنا دا وقننا الكلام ووجهنا الموضوعات اللي بيغنوها يبقى عيب.. أنا مختلف مع صديقي أمير وعشرة العمر وواحد أنا كمدير روتانا باعتبره من الأعمدة الأساسية اللي اعتمدت عليها لعمل محتوى الشركة لكن ننظر لإيجابية الموضوع أنا رفضت أي لفظ أو موضوع يكون في إساءة في أي أغنية ليهم تحت شعار الشركة مش دا كان مطلب من الكل ولا إيه".

فيما حمو بيكا على الإساءة التي وجهت إليه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر حمو بيكا صورة بوست وعلق كاتبا: "أولا لكل أخواتي المتعلمين شرف كبير ليا أن صورتي تتحط جمب والدي بس أنا مش اختياري أن أكون جاهل زي مبيقولو والعيب على تلك الجريدة إن فيها ناس مثقفة وتكتب الكلام دة وده اسمه تنمر أنتو إللي بتجردوا الناس أنا إللي اتعلمتو هتقعدو سنين تتعلموه من الحياة وأنا حقي جاي بالقانون وعلى فكرة مش أنا إللي كاتب المستشار خميس عطا".