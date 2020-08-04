قبل انتهاء التسجيل.. خطوات التقديم لمدارس we التطبيقية لطلاب الإعدادية

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية التقديم في مدرسة WE المشتركة (بنين – بنات) للتكنولوجيا التطبيقية (مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات) بمدينة نصر، والتي تنتهي يوم السبت القادم الموافق 8 أغسطس 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أعلنت عن فتح باب القبول بمدرسة WE وذلك في التخصصات الآتية: (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تكنولوجيا الحاسوب - أنظمة الإلكترونيات – الأنظمة الكهربائية).

تستعرض "الوطن"، خطوة بخطوة كيفية التقديم بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الكترونيًا، من خلال استمارة وزارة التربية والتعليم، ولكن يجب الاطلاع على بعض المعلومات مثل.

شروط القبول

١ - أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2019 - 2020، والحد الأدنى لمجموع القبول 250 درجة.

٢- أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.

٣- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

٤- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

٥- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

أقسام المدرسة

تتكون المدرسة من 5 أقسام هي..

قسم تكنولوجيا الاتصالات.

قسم تكنولوجيا الإلكترونيات.

قسم تكنولوجيا الكهرباء.

قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب.

خطوات التقديم في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا

الدخول على الصفحة الالكترونية من هنــــــا.

الضغط على اسم المدرسة المتقدم لها وهي مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تحديد كيفية معرفة المدرسة، عن طريق اختيار واحد من الاختيارات الموجودة، ثم الضغط على التالي.

الخطوة الثانية الاطلاع على أقسام المدرسة، وشروط التقدم، ثم الضغط على التالي.

الخطوة الثالثة هي استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الجنسية، وغيرها..، وفي النهاية الضغط على التالي.

وبعد انتهاء فترة التقديم، واختيار الطلاب الملائمين للشروط للالتحاق بالمدرسة، سوف يتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين بأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وبناء على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة.