صورة.. أحمد شيبة يتحدى قرارات الحكومة ويحيي حفلا في مارينا

تحدى المطرب الشعبي أحمد شيبة قرارات الحكومة ورئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشي وباء كورونا، والتي تنص على عدم إقامة الحفلات الجماهيرية في الشواطئ والمتنزهات وأحيا حفل في مارينا.

استقبل شيبة أصدقاءه والمقربين له بالأحضان والقبلات، ثم قدم عددا من أشهر وأهم أغنياته.

كان أحمد شيبة، قد أعلن عبر انستجرام استعداده لطرح كليب غنائي يجمعه بعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي.

ونشر شيبة صورة تجمعه بعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي، وهم يرتدون بدلًا سوداء، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنتوا طبيبن، وعيد أضحى سعيد انتظروني قريبا في أحد كليباتي مع العمالقة النجم عبدالباسط حمودة، والنجم محمود الليثي".