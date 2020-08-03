أحد متضرري حادث حمو بيكا: دخل في 7عربيات وجاب واحد قال إن هو اللي سايق

نشر عمرو نجيب، أحد المتضررين من حادث تصادم سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا، والتي نتج عنها تهشيم 7 سيارات خلال الساعات الماضية عن قيامه بتحرير محضر ضده.

واتهم نجيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حمو بيكا بالتسبب في التصادم بـ7 سيارات، مضيفا: "قدر الله وماشاء فعل، البيه حمو بيكا اللي طايرين بيه فالسما وأخد تريند ماشي سكران هو واللي معاه ف پورتو مارينا دخل في 7 عربيات واقفين ومنهم عربيتي وعربية ابن خالي والنتيجه أهي، وجابوا واحد قال إن هو اللي سايق في القسم ومتعاطي حشيش والبيه قاعد في عربيته بره صاغ سليم".

وأضاف: "أنا مش هسيبه غير لما آخد حقي، شير علشان الناس تشوف لما النماذج دي الفلوس بتجري في إيديها بتعمل إيه وعشان تبقوا تجيبوه في الأفراح وتهيصوا".