75 جمعية أهلية توزع لحوم الأضاحي على 11 ألف أسرة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، توزيع لحوم أضاحي على ما يزيد عن 11 الف أسرة من الأولى بالرعاية بمراكز ومدن المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير كافة احتياجات المواطنين خاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في هذه المناسبات، التي يتكاتف فيها الجميع لتقديم مختلف سبل الدعم والرعاية.

وأضاف أنه شدد على ضرورة تحري الدقة والشفافية في توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في كافة أنحاء مراكز ومدن وقري المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توزيع لحوم الأضاحي من خلال 75 جمعية أهلية على 11 ألف أسرة.