دعاية المرشحين في "العيد": توزيع لحوم الأضاحي.. وزيارات للمواطنين.. وتعليق لافتات.. ورسائل عبر "السوشيال ميديا"

«جولات مكثفة وتهنئة بالواتس آب وذبح الأضاحى»، هكذا استغل مرشحو مجلس الشيوخ، أول أيام عيد الأضحى، للتواصل مع الناخبين والعائلات بدوائرهم الانتخابية، وذلك مع اقتراب التصويت بالانتخابات المقرر إجراؤها بالداخل يومى 11 و12 أغسطس المقبل.

تكثيف الجولات الميدانية وسط الأهالى فى الدوائر.. و"كورونا" يحرمهم من التجمعات والوجود بالساحات

واستغل مرشحو الأحزاب العيد، بتكثيف الجولات الميدانية لمرشحيها وسط الأهالى وتوزيع لحوم الأضاحى بالتنسيق مع أمانات المدن والمراكز والوحدات بالقرى، وتحرك مرشحو حزب الوفد على المقاعد الفردية فى محافظة القاهرة بعدد من الجولات فى شوارع المحافظة لتهنئة المواطنين وتوزيع الأضاحى.

وقالت منى مكرم عبيد، مرشحة الحزب فردى عن المحافظة، إن «الحزب يخوض هذه الانتخابات فى القاهرة بـ3 مرشحين على الفردى، ويتم التنسيق مع بعضنا البعض فى الدعاية الانتخابية، ونستغل فترة عيد الأضحى بعمل زيارات للمواطنين لحثهم على المشاركة».

"الوفد": حملة لطرق الأبواب لتعريف الناخبين ببرامجنا

وأضافت «منى»، لـ«الوطن»، أن «المرشحين يركزون فى توزيع لحوم الأضاحى على أهالى الدائرة الأكثر احتياجاً لتخفيف أعباء المعيشة عنهم»، مشيرة إلى أن مرشحى الحزب سينظمون حملة لطرق الأبواب لتعريف الناخبين ببرامجهم، وأهمية مجلس الشيوخ فى الحياة النيابية.

"حماة الوطن": تنسيق مع أمانات الحزب فيما يخص الجولات

وقال أشرف القواسمى، مرشح حزب حماة الوطن فردى فى القاهرة، إن مرشحى الحزب الـ6 على المقاعد الفردية فى المحافظة يتحركون بشكل جماعى فى لقاءات المواطنين لتقديم التهنئة لهم بالعيد وتعريفهم ببرامجنا الانتخابية، مضيفاً لـ«الوطن»، أن توزيع لحوم الأضاحى يقوم به كل مرشح على حدة حسب منطقته السكنية، ويتم التنسيق مع أمانات الحزب فى المناطق المختلفة فيما يخص الجولات الميدانية التى تستهدف تعريف المرشحين للناخبين.

واستغل عدد من مرشحى الشيوخ فى محافظة قنا، العيد، فى التواصل مع الأهالى، حيث قدموا التهنئة للعائلات الكبرى فى القرى ومجموع المحافظة، ففى قرية دندرة أكبر الكتل التصويتية، استقبلت العائلات، علاء عزوز، مرشح حزب حماة وطن، فردى، لتقديم التهنئة بالأضحى، وطلب الدعم والمساندة بالتصويت له فى الانتخابات، وفى نجع حمادى، قدم نان نصرالله، مرشح حزب الوفد، فردى، التهنئة بتعليق لافتات فى الميادين العامة، إضافة إلى عبارات على صفحة الفيس بوك.

وعكف بعض المرشحين على ذبح الأضاحى لتوزيعها على المواطنين من المحتاجين وعلى وأنصارهم الداعمين لهم فى الانتخابات، فيما توافد المواطنون من الأنصار على تقديم التهنئة لمرشحيهم من خلال زيارتهم فى مقارهم الانتخابية.

وفى كفر الشيخ، كثف المرشحون من جولاتهم الانتخابية، حيث حرص بعضهم على تقديم التهانى للمواطنين سواء بالزيارات العائلية والمنزلية فى أماكن إقامتهم أو عن طريق إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة أو عبر موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك، واتس آب».

وحرص مرشحو حزب «مستقبل وطن» الـ3 على تنظيم لقاء مجمع ضم العشرات من الأهالى باستضافة من البرلمانى الحالى عبدالحميد الدمرداش، كما حرص اللواء دكتور عبدالعزيز قطاطو، ابن مدينة بلطيم، والمرشح عن حزب حماة وطن على المقعد الفردى، على إجراء جولة صباح أمس، لتقديم التهنئة لأهله بالمدينة ومدينة البرلس، طالباً دعمهم فى الانتخابات، فيما حرصت الدكتورة أميرة عبدالسلام زايد، المرشحة المستقلة، على تقديم التهانى للأهالى عبر صفحتيها الرسمية والشخصية على موقع التواصل «فيس بوك» بعيد الأضحى، مصحوبة ببعض الكلمات من سيرتها الذاتية طالبة دعم الأهالى.

وفى سوهاج لم يجد مرشحو مجلس الشيوخ وسيلة لتقديم التهانى للعائلات إلا عن طريق الاتصال بهم هاتفياً وإرسال الرسائل النصية، والاكتفاء بزيارة رموز العائلات لتقديم التهانى لهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن أغلقت جميع العائلات الدواوير والمضايف، منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن.

وقال عبدالحكيم حسانى العش، مرشح فردى عن حزب مستقبل وطن، إن الأعياد كانت فرصة كبيرة للاجتماع بجميع أفراد العائلة فى الدوار، لكن مع انتشار فيروس كورونا، وإغلاق الدواوير أصبح الأمر أكثر صعوبة على المرشحين، لأنه من غير المنطقى أن يقوم المرشح بزيارة المواطنين فى منازلهم ولن يتمكن أى مرشح من أن يفعلها لأن محافظة سوهاج دائرة انتخابية واحدة خصص لها 5 مقاعد فى الفردى.

وأكد «العش»، أنه بدأ يومه بتقديم التهانى للمواطنين عن طريق الاتصال بهم عبر الهاتف كما تم إرسال رسائل لهم، وتم تقديم التهانى بالعيد للأصدقاء على «فيس بوك»، لافتاً إلى أنه أثناء عضويته فى مجلس الشعب كان ينتهز فترة الأعياد للالتقاء بجميع أفراد العائلة فى الدوار خلال العيد لأن أفراد العائلة يتجمعون فى هذا اليوم. وأضاف أن الرسائل والمكالمات لا تغنى عن مقابلة الأشخاص وجهاً لوجه.

وفى السويس، انتشرت لافتات مرشحى الشيوخ بالسويس، أمس، فى أول أيام عيد الأضحى، بشوارع المحافظة لتهنئة المواطنين بالعيد.

وسيطرت لافتات مرشحى حزب مستقبل وطن للمحاسب أحمد خشانة على مقعد قائمة «من أجل مصر»، والدكتور سيد عبده على مقعد فردى بشوارع المدينة بتهنئة المواطنين بعيد الأضحى، إضافة إلى لافتات من كبار العائلات تؤيد مرشحى الحزب، علاوة على لافتات المرشحين المستقلين.