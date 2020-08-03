اجتماع تحضيري تمهيدا لتدشين منطقة المنيا لـ"ميني فوتبول"

عقد مجلس إدارة منطقة المنيا لـ"ميني فوتبول"، اجتماعًا تحضيريًا تمهيدًا لتدشين المنطقة بالمحافظة، الأحد المقبل.

وقال أيمن عبد الرحمن الأفندي رئيس مجلس إدارة منطقة المنيا لـ" ميني فوتبول"، إن حفل تدشين منطقة المنيا، وافتتاح مقرها الكائن بجوار نقابة الزراعيين في وسط مدينة المنيا، سيحضره كل من أحمد سمير سليمان، رئيس الإتحاد المصري لـ"ميني فوتبول" ونائب رئيس الإتحاد العربي، ورئيس لجنة تطوير الإتحاد الأفريقي، وفكري صالح، المدرب الدولي.

وأضاف أن الاجتماع التحضيري الذي عقده مجلس إدارة المنطقة في المنيا، ناقش الاستعدادات النهائية، للتواصل مع مراكز الشباب، خاصة في القرى، وخطة الانتشار والترتيبات اللازمة، ووضع خطة ومحاور العمل، وذلك في حضور بعض الرموز الرياضية بالمحافظة ومنهم: الكابتن مصطفي السيد، والكابتن هشام عبد الرسول.

وأوضح "الأفندي" أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تحقيق أهداف الاتحاد العام لـ"ميني فوتبول"، وتحقيق الانتشار في مراكز الشباب خاصة بالقرى، والسعي لاكتشاف المواهب التي لاتجد الفرص المناسبة والدعم اللازم، حتى تظهر نجوم كروية لامعة، مثل النجم العالمي محمد صلاح، وحتي يتم تنشئة أجيال جديدة ترفع شعار الرياضة للجميع، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تحمي الشباب والطلائع من الإتجاه نحو الإنحراف ومن الأفكار الهدامه والمتطرفه والمخدرات.

والـ"مينى فوتبول" لعبة كندية الأصل، انتشرت فى دول العالم وحققت جماهيرية على غرار كرة القدم، وهى كما يعبر عنها اسمها هى لعبة كرة القدم بشكل مصغر، ويمكنها استيعاب بين 5 و7 لاعبين، ويعد رئيس الاتحاد المصري لـ"ميني فوتبول"، أحمد سمير سليمان، أحد مؤسسي اللعبة في أفريقيا، ومطورها علي مستوى العالم.