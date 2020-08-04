"سما وبطرس غالي والمتخابرون مع داعش".. أهم محاكمات الأسبوع المقبل

ينطلق الأسبوع المقبل، قطار المحاكمات في مختلف المحاكم بالقاهرة والجيزة، بعد توقف مؤقت لمدة أسبوع، بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويزخر الأسبوع، بمحاكمات مختلفة تتنوع بين محاكمة رموز نظام مبارك، وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية فى مختلف قضايا العنف، فضلا عن جلسة نظر استئناف سما المصري، والمقدم منها على حبسها، في قضية التحريض على الفسق.

كما ستنظر محكمة جنايات القاهرة، السبت المقبل، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية فساد الجمارك، التى يواجه فيها اتهامات بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي كان يعمل بها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت "غالي"، غيابيا، بالسجن المشدد 15 سنة، وبعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، بعد أن أسندت النيابة له أنّه أصدر قرارا وزاريا، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها، على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، والتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها.

كما يشهد الأسبوع المقبل، جلسة لنظر الاستئناف المقدم من سما المصري، على الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق.

كما تعقد محكمة جنايات أمن الدولة العليا، جلسة لمحاكمة 10 متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا.. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة، لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، واختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية، لإطلاق سراحهم، وإمداد الجماعة الإرهابية بأموال ومعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

كما تستأنف محكمة جنايات الجيزة، جلسات إعادة محاكمة 11 متهما فى قضية تدبير اعتصام النهضة، والتى يواجه فيها المتهمون، إتهامات قطع الطريق والمشاركة فى تجمهر وحيازة السلاح ومقاومة السلطات، والقتل العمد والشروع فيه.

وتصدر محكمة أمن الدولة العليا، أيضا، حكمها على 3 متهمين فى قضيتي اللجان النوعية المتقدمة، وتشكيل لجان المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة، حيث نسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم حيازة السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص، والانضما لجماعة إرهابية محظورة.