اليوم.. "اقتصادية طنطا" تنظر أولى جلسات محاكمة منار فتاة "التيك توك"

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنح طنطا الاقتصادية، أولى جلسات القضية رقم 12 لسنة 2020، والمتهمة فيها منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك، في بنها، محافظة القليوبية.

كان المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها أحال المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية التي حملت رقم 2331 إداري كفر شكر المقيدة برقم 12 جنح اقتصادية كفر شكر.

وقال هاني بسيوني، محام المتهمة، إن الاتهام لا يتوافق مع صحيح القانون وجميع الأوراق المقدمة في القضية لا يتوافر فيها أي دليل على سلوك شاذ، وجميع المشاهد المنسوبة الى موكلته ليس بها أي مشاهد تدل علي الفسق أو الفجور، وتتوافق مع سلوكيات المجتمع، وأنه سيطلب غدا من هيئة المحكمة الإفراج عن موكلته وتبرأتها من التهم المنسوبة إليها، خاصة أن سلوكها طبيعي وليس شاذا، ومتوافق مع سلوكيات المجتمع، وموجود على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام المختلفة ويشاهدها الجميع.

وأضاف بسيوني، أن موكلته لم تتقاضي مقابل مادي من وراء هذا السلوك وأنها لم تهدف في سلوكها التربح المادي وتثبت أوراق القضية ذلك، وأنه سيتقدم أمام هيئة المحكمة ببعض الأحكام الصادرة في قضايا مماثلة، مؤكدا من خلال هذه الأحكام أن اتهام النيابة لموكلته بالتحريض على الفسق والفجور لا يتوافر فيه صحيح القانون، وأن المشاهد ليس فيها أي مشاهد عارية أو خارجة ولا يجوز محاكمتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية القليوبية ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم احالتها الى محكمة جنح طنطا الاقتصادية، والتي حددت لها جلسة اليوم الاربعاء، لنظر أولى القضايا.