بدء أولى جلسات محاكمة منار سامي في التحريض على الفسق

بدأت محكمة جنح طنطا الاقتصادية برئاسة المستشار محمد صالح، صباح اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة منار سامي، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، في القضية رقم 959 لسنة 2020، وذلك بحضور المتهمة.

وكان المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها أحال المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية القليوبية ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتم احالتها الى محكمة جنح طنطا الاقتصادية، والتي حددت لها جلسة اليوم الأربعاء، لنظر أولى القضايا.