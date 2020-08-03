بروتوكول لتحسين الممارسات الزراعية وتسويق النباتات الطبية بالمنيا

أعلن المهندس عبدالعاطي الخطيب وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنيا، توقيع برتوكول تعاون مع هيئة "كير" الدولية، ضمن آليات تنفيذ مشروع "عايشين بخيرها"، بهدف تحسين الممارسات الزراعية الجيدة لصغار المزراعين، والوصول للأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية داخل الأسر والمجتمعات المحلية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقوية نظم وخدمات الأمن الغذائي، وتحسين النتائج الغذائية والصحية، وتعزيز الحفاظ علي المياه وترشيد إستهلاكها بين صغار المزراعين بالتركيز علي المجتمع المحيط في محافظة المنيا.

وقال "الخطيب" إنه في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بخدمة المزارعين تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة بالمنيا (مشروع برايم وتعزيز القدرات التسويقية للمزارعين) والشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية، للعمل على إبرام عقود بين المزارعين والشركة لتسويق النباتات العطرية، بما يعود بالنفع على المزارعين وزيادة دخلهم دون تدخل أي وسيط.