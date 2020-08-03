تسجيل 5394 إصابة جديدة بكورونا في روسيا وصفر وفيات بالصين

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 18.252.944، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 693.117 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 11.455.858 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومنها روسيا واليابان بالإضافة إلى الصين.

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسجيل 5394 إصابة جديدة في عموم روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 856 ألفا و264 إصابة.

وأشار المركز الروسي، في بيان اليوم، إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، 693 إصابة منها في موسكو، تليها منطقة سفيردلوفسك بـ 196 إصابة.

وأضاف المركز الروسي لعمليات مكافحة وباء، أن 3420 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 653 ألفا و593 شخصا، فيما تم تسجيل 79 وفاة جديدة، أمس الأحد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14207 حالات.

من جانبه، أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، أن بلاده تخطط لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح ضد كورونا المستجد شهريا بحلول 2021.

وقال مانتوروف، في تصريح صحفي، اليوم، "سوف يعتمد حجم إنتاج اللقاح على احتياجات نظام الرعاية الصحية، كما من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي" في سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفي اليابان، سجلت السلطات، اليوم، 258 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد في العاصمة "طوكيو".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في طوكيو بلغ 13713 حالة.

اراتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الصين إلى 84428 حالة

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 43 حالة إصابة جديدة بينها 36 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84428 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة الصينية، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها بواقع 28 إصابة في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم، و8 إصابات في مقاطعة لياونينج، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 3 حالات في مقاطعة جيانجسو وحالتين في مقاطعة شاندونج وحالة واحدة في كل من مقاطعتي لياونينج وقوانجدونج؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2092 حالة غادر منها 1997 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 10 أشخاص غادروا المستشفيات أمس الأحد، بعد تماثلهم للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 79013 شخصا، مشيرة إلى أن 21585 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 560 شخصا الملاحظة الطبية أمس الأحد.

وتابعت اللجنة قائلة، إنه تم أمس الأحد، تسجيل 11 حالة جديدة بدون أعراض بينها 3 حالات وافدة من الخارج، موضحة أن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 257 حالة منها 102 حالة وافدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".