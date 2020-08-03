ضبط لحوم فاسدة في إحدى السلاسل التجارية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية حملة، اليوم، على أفرع إحدى السلاسل التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 50 كيلو جرامًا من أجزاء فراخ وكبد فراخ وأرانب بدون بيانات ومجهولة المصدر، و157 كيلو جرام بسطرمة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم سحب عينات من مصنعات اللحوم للتحليل والتأكد من مطابفتها للمواصفات الفنية من عدمه.

وقال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن غرفة عمليات المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية واصلت عملها في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وأنها حررت 34 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة.