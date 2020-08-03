استطلاع رأي يكشف رفض الأتراك للنظام الرئاسي

أعلن رئيس مركز أوراسيا لاستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، عن نتائج آخر استطلاع رأي أجرته الشركة، حيث كشف أن نسبة الراغبين بالنظام البرلماني على حساب النظام الرئاسي بلغت 59.9%.

جاء ذلك خلال تصريحا لأوزكيراز برفقة الصحفي التركي جوكهان أوزبك عبر "يوتيوب"، وتناول الاستطلاع: "من هو رئيس الحزب الأكثر إعجابًا؟ هل تجد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناجح في مهمته؟ هل لو عُقدت انتخابات مبكرة سيفوز أردوغان؟"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وعن إجابة سؤال من هو أكثر رئيس حزب نال إعجابكم؟ صوت 37.8% من الأصوات بأنهم معجبون بأردوغان، فيما صوت 42.1% من الأصوات بأنهم غير معجبين بأدائه، وبلغت نسبة من امتنعوا عن الإجابة 20.1%.

وأكد 58.9% من المشاركين في الاستفتاء انهم يفضلون النظام البرلماني، ولا يرغبون في النظام الرئاسي، في حين صوت 32% من المشاركين لصالح النظام الرئاسي، و9.1% لم يقرروا.

ولم يتوقع المشاركون عقد انتخابات مبكرة، حيث صوت 56.4% من المشاركين بـ"لا" فيما صوت 33.5% بـ"نعم" وبقي 1.1% لم يقرروا.

وإجابة على سؤال في حالة تم عقد انتخابات هل سيفوز أردوغان؟ أجاب 44.9% من المشاركين بـ "نعم"، وأجاب 45% من المشاركين بـ"لا"، فيما قال 9.4% من المشاركين بأن ذلك يتوقف على المرشحين الآخرين.