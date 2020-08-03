ماذا تقول الأبراج والفلك لطلاب الثانوية العامة يوم إعلان النتيجة؟

يعيش طلاب الثانوية العامة اليوم، حالة من التوتر والترقب، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي للساعات القليلة التي تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020، والتي تُعد من أهم مراحل الطالب في حياته الدراسية، والتي يقرر على أساسها مصيره بالحياة الجامعية ومنها إلى سوق العمل.

إلا أنّه في وسط هذه الحالة من القلق، يبحث المهتمون بالأبراج، بشكل خاص عمّا يحمله لهم علم الفلك من توقعات وتنبؤات لهذا اليوم، لذا تقدم "الوطن"، توقعات وتنبؤات كل برج يوم إعلان النتيجة وفقًا لتوقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك.

إذ تقول خبيرة الأبراج في حديثها لـ"الوطن" إنّه برغم توافق الفلك والحظ الذي يمكن أن يحالف بعض أصحاب الأبراج خلال هذا اليوم، إلا أنّه من المتوقع أنه يواجهوا يومًا سيئًا يوم إعلان النتيجة إذا لم يقوموا بالتحصيل والاجتهاد خلال أيام الامتحانات.

وأضافت "فؤاد" أنّ الأبراج الهوائية هي أكثر الأبراج التي تشهد حظًا رائعًا يوم إعلان النتيجة (الجوزاء والميزان والدلو) نتيجة لوجود برج القمر في منزلهم، فضلًا عن برج القوس وبرج الحمل الذين من المتوقع أيضًا أن يحالفهم الحظ خلال هذا اليوم.

برج الحمل

يعد من أكثر الأبراج الذين يحالفهم الحظ يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتغمرهم السعادة بعد ظهورها.

برج الثور

أصحاب برج الثور يمكن أن يحالفهم الحظ يوم إعلان النتيجة خاصة إذا اجتهدوا خلال أيام الامتحانات.

برج الجوزاء

برج الجوزاء يقع ضمن الأبراج الهوائية التي تحظي بيومًا سعيدًا بعد إعلان النتيجة.

برج السرطان

واجه أصحاب برج السرطان خلال أيام الامتحانات انعدام التركيز وقلة التحصيل بسبب بعض المصاعب، إلا أنّه من الممكن أن يحالفهم الحظ يوم اعتماد النتيجة.

برج الأسد

أصحاب برج الأسد لا يحالفهم الحظ يوم اعتماد وإعلان النتيجة، إلا إذا كانو قد اجتهدوا خلال أيام الامتحانات وتغلبوا على الصعاب.

برج العذراء

عانى أصحاب برج العذراء من بعض المصاعب خلال أيام الامتحانات، فضلًا عن عدم محالفة الحظ لهم خلال يوم اعتماد النتيجة، إلا أنّ طبيعة أصحاب البرج تجعلهم دؤوبين باستمرار للتغلب على مشاكلهم.

برج الميزان

وبرج الميزان يقع أيضًا ضمن الأبراج الهوائية التي تحظي بيومًا سعيدًا بعد إعلان النتيجة.

برج العقرب

يواجه أصحاب برج العقرب يوم إعلان النتيجة بعض الضغوط العائلية بسبب القلق والتوتر الذي يمكن أن يؤثر على حالتهم النفسية بشكل سلبي.

برج القوس

وجاء أصحاب برج القوس أيضًا ضمن الأبراج الذين يمكن أن يحظوا بيومًا سعيدًا بعد إعلان النتيجة، بالرغم من كونهم لم يجتهدوا بشكل كبير خلال فترة امتحانات الثانوية.

برج الجدي

وافتقد أصحاب برج الجدي للتركيز والتحصيل الجيد خلال أيام الامتحانات بسبب تراجع الكواكب في برجهم ومواجهة الشمس لهم طوال أيام الامتحانات، إلا أنّ بعضهم كان قادرًا على تحمل المسؤولية؛ لذا من الممكن أن يواجه حظًا سعيدًا.

برج الدلو

القمر في برج الدلو يدعمهم ويمنحهم حظًا رائعًا يوم إعلان النتيجة.

برج الحوت

تميز أصحاب برج الحوت بالطاقة والنشاط خلال فترة أيام الامتحانات يمكن أن يساعدهم في تحقيق نجاحًا مرجوًا يوم إعلان النتيجة، إلا أنّ بعض أصحاب البرج عانوا من بعض المشاكل والصدمات العاطفية التي قد أثرت عليهم سلبًا خلال الامتحانات، وبالرغم من ذلك يمكن أن يحالفهم الحظ.