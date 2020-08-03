رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة غدا الثلاثاء

كتب:

الوطن
07:00 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
شوقي

شوقي

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

نتيجة الثانوية العامة 2020

وسيوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبناؤنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

اقرأ المزيد:

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. إجراءات التقديم والشروط والموعد

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020.. وإعلان قائمة أسماء الأوائل

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 واعتماد النتيجة   

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس وموعدها

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كيف تستعد نفسيا؟ وتحذير للأهالي

عاجل.. وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل غدا

نتيجة الثانوية العامة 2020 على بوابة الوطن غدا.. سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020.. لماذا يحلم بها الخريجون وتمثل مصدر رعب؟