عاجل.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة غدا الثلاثاء
كتب:
الوطن
07:00 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.
وسيوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.
ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبناؤنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.
اقرأ المزيد:
-
نتيجة الثانوية العامة 2020
-
نتيجه الثانويه العامه 2020
-
نتيجة الثانوية العامة
-
نتيجه الثانويه العامه
-
نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠
-
اوائل الثانوية العامة 2020
-
نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
-
وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة
-
الثانوية العامة
-
موعد نتيجه الثانويه العامه٢٠٢٠
-
أوائل الثانوية العامة 2020