عاجل.. غرق شخصين بالبيطاش في الإسكندرية

لقي شخصين مصرعهما، غرقا داخل شاطئين بالبيطاش غرب الإسكندرية المغلقين، اليوم، وذلك بالرغم من كافة التحذيرات وانتشار المراقبين وحوادث الغرق خلال الآونة الاخيرة.

تلقي قسم شرطة العجمي بلاغين الأول يفيد بغرق شخص يدعي سليمان احمد ٢٦ سنة من محافظة القاهرة حيث تسلل إلى شاطئ هدير بالبيطاش، ونزل البحر فجراً في غصون الساعه ٣.٣٠ الفجر، ثم بلاغ بعدها بساعه ونص بغرق شخص آخر يدعي احمد شهاب عزوز 18 سنه من محافظة البحيرة ابو حمص نزل البحر ٥ فجرا من شاطئ النقابات بالبيطاش .

وقذفت الأمواج جثامين الغرقي من نفس اماكن نزولهم وتم انتشال الجثامين ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعتين.

وتواصل إدارة السياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، مناشدة أهالى المحافظات المجاورة وضيوف المدينة من عدم نزول الشواطئ المغلقة ليلا وتعريض حياتهم للخطر والمخاطرة خاصة مع زيادة حالات الغرق لعدم وجود خدمة الإنقاذ على الشواطئ .