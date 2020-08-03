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من الجونة للساحل.. أسبوع استجمام للهضبة مع دينا الشربيني "صور"

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محمود الرفاعى
09:23 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
عمرو دياب

عمرو دياب

قضى الفنان عمرو دياب، أسبوعا بين مدينتي الجونة والساحل الشمالي، بعد الاطمئنان على نجاح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" التي طرحها يوم وقفة عرفات، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات.

وأوضحت مصادر، لـ"الوطن"، أنّ دينا الشربيني سافرت لمدينة الجونة قبل أيام من طرح أغنية عمرو الجديدة يا بلدنا يا حلوة، وعقب طرح الأغنية سافر لها دياب للجونة واستجما سويا هناك رفقة صديقهما عمرو المنسي.

ومع ثاني أيام العيد سافرا سويا صباحا للساحل الشمالي، وبالتحديد قرية "هاسيندا" رفقة صديق عمرو دياب المقرب، والذي يعمل بإحدى شركات الاتصالات الكبرى.

 

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