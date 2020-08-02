المسلماني خلال لقائه عمرو دياب: يا بلدنا يا حلوة نموذج للجمال المصري البديع

نشرت منصة الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية صورة لأسرته مع الفنان الكبير عمرو دياب، وتضم الصورة التي تم التقاطها في عشاء عائلي بأحد فنادق القاهرة زوجة المسلماني، الدكتورة إنجي مهدي، أستاذ مساعد العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وابنته إنجي التي احتفلت في أول يونيو الماضي بعيد ميلادها الأول.

وقال المسلماني، في تعليق له على منصته للتواصل الاجتماعي والتي تضم ثلاثة ملايين متابع، إن المشروع الفني لعمرو دياب يستحق الإعجاب والتقدير، مضيفا "لقد نجح في تجديد الأغنية الوطنية عبر التبجيل الراقي لجغرافيا المدن والحياة في مصر".

وأشار إلى أن أغنيتي "القاهرة" و"يا بلدنا يا حلوة"، تمثلان نموذجاً رائعاً لتقديم الجمال المصري البديع، بطريقة حضارية.

وكان المسلماني قد أهدى الهضبة نسخة من كتابه (أمة في خطر) والذي صدر حديثاً عن دار الشروق.