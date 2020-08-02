رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر: شركة المحمول حصلت على إذن تصوير عمرو دياب أعلى نافورة النيل

كتب:

وائل فايز
10:22 م | الأحد 02 أغسطس 2020
شركة المحمول حصلت على إذن تصوير من محافظة القاهرة

شركة المحمول حصلت على إذن تصوير من محافظة القاهرة

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن النافورة الموجودة بالنيل في نطاق حي غرب القاهرة تخضع حاليا لأعمال صيانة وجار تطويرها من قبل شركة المقاولون العرب لتكون نافورة راقصة تمثل مظهرا جماليا وحضاريا وسط النيل.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن إحدى شركات المحمول حصلت على تصريح من محافظة القاهرة لتصوير إعلان أعلى النافورة بالاستعانة بالمطرب عمرو دياب ثم توجهت إلى شركة المقاولون العرب القائمة بأعمال الصيانة والتطوير للسماح لها بتصوير الإعلان واستخدام النافورة في مشهد الإعلان وظهور الفنان عمرو دياب أعلى النافورة.

اقرأ المزيد:

محافظة القاهرة تتسلم 10 صناديق متحركة لجمع القمامة "هدية"

رئيس حي حلوان: سنعيد رفع كفاءة سوق توشكى تحت إدارة محافظة القاهرة

بالأرقام.. تعرف على مشروعات محافظة القاهرة في 6 سنوات

محافظة القاهرة تغلق كافيهات وتصادر الشيشة بعدد من الأحياء

تشمل القاهرة.. تفاصيل التقدم لـ654 قطعة أرض استثمارية في 12 محافظة

قرارات جديدة من محافظة القاهرة بشأن فيروس كورونا

محافظة الجيزة تنعى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

محافظة القاهرة تزيل 20 عقارا مخالفا خلف المحكمة الدستورية

محافظة القاهرة تنفي تغيير اسم شارع سليم الأول إلى المنسي