مصدر: شركة المحمول حصلت على إذن تصوير عمرو دياب أعلى نافورة النيل

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن النافورة الموجودة بالنيل في نطاق حي غرب القاهرة تخضع حاليا لأعمال صيانة وجار تطويرها من قبل شركة المقاولون العرب لتكون نافورة راقصة تمثل مظهرا جماليا وحضاريا وسط النيل.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن إحدى شركات المحمول حصلت على تصريح من محافظة القاهرة لتصوير إعلان أعلى النافورة بالاستعانة بالمطرب عمرو دياب ثم توجهت إلى شركة المقاولون العرب القائمة بأعمال الصيانة والتطوير للسماح لها بتصوير الإعلان واستخدام النافورة في مشهد الإعلان وظهور الفنان عمرو دياب أعلى النافورة.