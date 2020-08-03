أحد ضحايا حادث حمو بيكا لـ"الوطن": حررت محضرا ضده بمارينا

قال عمر نجيب، والذي اتهم حمو بيكا بالتسبب في إحداث أضرار بـ7 سيارات منها سيارته أثناء قيادة الأخير لسيارته مخمورا حسب ادعائه، لـ "الوطن" إنه تقدم ببلاغ رقم: "907 إداري مارينا لسنة 2020".

أما عن التحفظ على حمو بيكا فأوضح: "بيكا أحضر أحد الشباب وقال إنه هو الذي كان يقود السيارة وأن حمو كان يجلس بجواره، لذلك تم التحفظ على الشاب الذي أحضره بيكا، وخضع الشاب لتحليل في مستشفى العلمين وثبت أنه متعاطٍ للمخدرات"، أما عن حمو فقال إنه كان من السادسة صباحا وحتى 12 ظهرا في سيارته دون التحفظ عليه أو توجيه له أية تهم.

ونشر عمرو نجيب، أحد المتضررين من حادث تصادم سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا، منشورا على حسابه الشخصي على "فيس بوك" اتهم فيه بيكا بالتسبب في تهشم سياراته و6 سيارات أخرى بمارينا.