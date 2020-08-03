غلق معابر غير قانونية بسور السكك الحديدية بشبين القناطر

أغلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، المعابر غير القانونية بسور السكك الحديدية، باتجاه منطقة الدلتا، حرصًا على حياة المواطنين وللسيطرة على الباعة الجائلين.

وقال المهندس علاء حسني نائب رئيس المركز والمدينة، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء الوزير عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، بغلق المعابر غير القانونية بسور السكك الحديدية باتجاه منطقة الدلتا حرصا على حياة المواطنين، وللسيطرة على الباعة الجائلين، ومنعهم من افتراش السكك الحديدية يوم الأحد من كل أسبوع.

وأضاف نائب رئيس المدينة، اليوم، أن هذه الفتحات كانت تعتبر ثغرة تحول دون السيطرة التامة على منع الباعة الجائلين من الجلوس على السكك الحديدية.