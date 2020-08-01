"التموين": 300 مليون دولار تكلفة أول سوق نصف جملة للملابس بالعبور

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن فكرة الأسواق المتخصصة لم تكن موجودة في مصر، مشيرًا إلى أنها لم تكن موجودة في المدن بل كانت على أطرافها.

وأضاف عشماوي خلال حواره عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأسعار في هذه الأسواق أقل من نظيرتها بالمدن، بسبب زيادة تكلفة الإيجار والكهرباء والمرافق في المولات بالمدن.

وتابع، أن الأسواق المتخصصة مشروعات كثيفة العمالة، موضحًا أن ثلث العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملون بقطاع التجارة.

وواصل: "10 ملايين مصري يعملون في قطاع التجارة، من إجمالي قوة عمل تقدر بـ30 مليون مواطن".

وأوضح: "وما نتفق عليه في هذه الفترة سوق نصف جملة للملابس الجاهزة بالعبور بتكلفة 300 مليون دولار، على مساحة 100 فدان سيشتمل على مدرسة موضة وفندق وتجمعات تجارية وهذا سيؤدي إلى تحفيز الاستهلاك من خلال سوق موجود خارج المدن".

وأردف، أن محافظة الغربية شهدت تدشين منطقة تجارية لوجستية بتكلفة استثمارية قدرها 6 مليارات، تحتوي على نادٍ وفندق ومركز كبير للتسوق، وهو ما يتيح أنشطة تجارية متعددة: "في أول يوم من افتتاحه، وصل إلى 50 ألف مستهلك زاروه للحصول على مشترياتهم".