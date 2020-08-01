رئيس التحرير

محمود مسلم

"التموين": 300 مليون دولار تكلفة أول سوق نصف جملة للملابس بالعبور

كتب:

شريف سليمان
01:55 ص | السبت 01 أغسطس 2020
الدكتور إبراهيم عشماوي

الدكتور إبراهيم عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن فكرة الأسواق المتخصصة لم تكن موجودة في مصر، مشيرًا إلى أنها لم تكن موجودة في المدن بل كانت على أطرافها.

وأضاف عشماوي خلال حواره عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأسعار في هذه الأسواق أقل من نظيرتها بالمدن، بسبب زيادة تكلفة الإيجار والكهرباء والمرافق في المولات بالمدن.

وتابع، أن الأسواق المتخصصة مشروعات كثيفة العمالة، موضحًا أن ثلث العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملون بقطاع التجارة.

وواصل: "10 ملايين مصري يعملون في قطاع التجارة، من إجمالي قوة عمل تقدر بـ30 مليون مواطن".

وأوضح: "وما نتفق عليه في هذه الفترة سوق نصف جملة للملابس الجاهزة بالعبور بتكلفة 300 مليون دولار، على مساحة 100 فدان سيشتمل على مدرسة موضة وفندق وتجمعات تجارية وهذا سيؤدي إلى تحفيز الاستهلاك من خلال سوق موجود خارج المدن".

وأردف، أن محافظة الغربية شهدت تدشين منطقة تجارية لوجستية بتكلفة استثمارية قدرها 6 مليارات، تحتوي على نادٍ وفندق ومركز كبير للتسوق، وهو ما يتيح أنشطة تجارية متعددة: "في أول يوم من افتتاحه، وصل إلى 50 ألف مستهلك زاروه للحصول على مشترياتهم".

اقرأ المزيد:

التموين تخصص 36 شادراً لبيع الخراف الحية في العيد.. والكيلو بـ58 جنيها

وزير التموين يتابع توافر اللحوم والسلع في الأسواق خلال عيد الأضحى

التموين للمواطن عن الـ200 جنيه في "مايغلاش عليك": مش للسلع

التموين تتابع الأسواق لحظيا للتأكد من توافر السلع للمواطنين

90 جنيها للضاني و58 جنيها للخراف الحية.. أسعار اللحوم بشوادر "التموين"

التموين توفر لحوماً مجمدة وطازجة قبل وأثناء عيد الأضحى

مساعد وزير التموين: تُلث القوى العاملة في مصر تعمل في مجال التجارة

"التموين" تكشف استعدادات الوزارة لموسم عيد الأضحى