رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع 2100 طن من القمامة وتطهير سوق ليبيا بالعيد

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح عن رفع أكثر من 2100 طن من القمامة من وقفة عيد الأضحى على مدار 4 أيام متتالية، فى فترتين صباحا ومساءا بنطاق 6 أحياء بالمدينة وجميع المناطق والعزب.

وقال "عبدالرازق"، اليوم، إن جهاز النظافة بمجلس المدينة مستمرين عبر جهود رجال التطهير فى العمل خلال أيام عيد الأضحى بتعقيم سوق ليبيا التجارى، والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة للمدينة بالمدخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأضاف "عبد الرازق" أننا بالتزامن مع أعمال النظافة والتطهير فى ظل جائحة كورونا، نجرى إصلاح وصيانة تركيب 15 كشاف بنطاق المدينة، بالإضافة إلى مراجعة الكشافات بكورنيش المدينة والطريق الدولى وطريق "عجيبة - القصر".

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والنظافة ورفع القمامة والإستجابة لشكاوى المواطنين فى جميع القطاعات الخدمية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.