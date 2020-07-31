مصدر: حريق سوق العاشر "محدود" ولم يسفر عن إصابات أو خسائر

قال مصدر أمني إن الحريق الذي شب في سوق الخضار بمنطقة صيدناوي بالعاشر من رمضان محدود ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر، مشيرا إلى أنه شب في طاولات فارغة ومخلفات وسرعان ما تم السيطرة على النيران.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في سوق خضار بمنطقة صيدناوي بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي سيطرت على النيران وأخمدتها، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.