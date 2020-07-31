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محمود مسلم

مصدر: حريق سوق العاشر "محدود" ولم يسفر عن إصابات أو خسائر

كتب:

نظيمه البحرواي
03:34 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
جانب من الحريق

جانب من الحريق

قال مصدر أمني إن الحريق الذي شب في سوق الخضار بمنطقة صيدناوي بالعاشر من رمضان محدود ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر، مشيرا إلى أنه شب في طاولات فارغة ومخلفات وسرعان ما تم السيطرة على النيران.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في سوق خضار بمنطقة صيدناوي بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي سيطرت على النيران وأخمدتها، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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