مروة ناجي: أرفض منع أغاني المهرجانات.. حمو بيكا دمه خفيف

قالت المطربة مروة ناجي، إنها ضد منع أغاني المهرجانات، لكن يجب أن يكون عملهم بتصريح: "فيه بيوت كثيرة مفتوحة من وراهم، ولا بد من استحداث شعبة مهرجانات في نقابة الموسيقيين، ولكن أنا ضد منعهم من الغناء".

وأضافت ناجي، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن مغني المهرجانات حمو بيكا إنسان بسيط وتلقائي، كما أنه يمتاز بخفة دمه، كما أنها تُحب أيضًا مصطفى حجاج وأحمد شيبه.

كانت المطربة مروة ناجي طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هاني عبدالرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.