مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بسوهاج

لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بحدوث انقلاب سيارة ميكروباص، علي الطريق الصحراوي الشرقي، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وتبين من الفحص مصرع أسامه سراج الدين، 25 عامًا، وأصيب 13 آخرون بكدمات وكسور متفرقة، ونُقل الجثمان والمصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.