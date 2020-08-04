مروة ناجي: الكينج والهضبة أساطير.. وعمر كمال صوته بيدخل القلب

أكدت المطربة مروة ناجي، أن كوكب الشرق أم كلثوم تُعد "مدرسة"، وتحمل تراثا كبيرا، كما وصفت محمد منير، وعمرو دياب، بـ"الأساطير"، معقبة: "الهضبة متربع على العرش، والكينج مدرسة، وبحب شيرين وأنغام وآمال ماهر".

وأضافت "ناجي"، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، في سهرات عيد الأضحى المبارك: "بحب أغاني محمد رمضان، وعمر كمال صوته بيدخل قلبي، وشاكوش صوته جيد، وبسمع كل حاجة، والمهرجانات فرضت نفسها فى الشارع المصري والعربي".

وكانت المطربة مروة ناجي، طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هانى عبدالرحمن، وألحان محمد صبرى، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.

كما كانت المطربة مروة ناجى قد طرحت دعاءً دينياً بعنوان "أنا المكسورة" في شهر رمضان الماضي، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري، ويقول مطلع الدعاء: ارزقني حسن الختام.. يارب أنت السلام.