مروة ناجي عن حياتها العاطفية: محمد بطل قصة حبي الجديدة

تحدثت المطربة مروة ناجي، عن حياتها العاطفية، فكشفت أن شخصا يدعى "محمد"، هو قصة حبها الجديدة، قائلة: "محمد هو قصة حبي.. ساعدني ودعمني كثيرًا، شكرًا على ما قدمته لي، وإن شاء اللي جاي أحلى".

وأضافت "ناجي"، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أنها تحب الأغاني كثيرًا وخاصة لأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب ووردة.

وكانت المطربة مروة ناجي، طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هانى عبد الرحمن، وألحان محمد صبرى، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.

كما كانت المطربة مروة ناجى قد طرحت دعاءً دينياً بعنوان "أنا المكسورة" في شهر رمضان الماضي، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري، ويقول مطلع الدعاء: ارزقني حسن الختام.. يارب أنت السلام.