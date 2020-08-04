ورشة "أون لاين" بثقافة مطروح لتعليم فنون التشكيل الورقى

نظم فرع ثقافة مطروح، ورشة عمل "أون لاين" على الصفحة الرسمية للفرع بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتعليم فنون التشكيل الورقي.

وشرحت الفنانة التشكيلية شرين جورج، أمس الثنين، لجماهير فرع ثقافة مطروح، كيفية تنفيذ التشكيل الورقى من خلال استخدام الورق الملون، وصنعت "أون لاين" كارتا مزخرفا بالورد، بطريقة مبسطة.

وأكد محمد حمدى مدير عام فرع ثقافة مطروح، على استمرار تقديم بعض المواد الثقافية والأنشطة المختلفة على السوشيال ميديا للمواطنين الذين يتابعوننا على الصفحة لتقديم مواد دسمة لمختلف الأعمار.